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فيديو لصلاح وعائلة بريطانية.. دموع وفرح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في لفتة إنسانية اعتاد النجم المصري، محمد صلاح، عليها، قام لاعب ليفربول الإنجليزي بإهداء قميصه إلى أحد الأطفال في مدرجات ملعب أنفيلد بعد الفوز الهام، الذى حققه الريدز على نابولى.



ونشر حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو ويظهر صلاح وهو يحمل قميصه عقب المباراة متوجها إلى أحد الأطفال في الدرجات، الذين حملوا لافته تطالب "الملك المصري" بقميصه خلال حضوره للمباراة برفقة والديه.


وعند تسلم الطفل قميص صلاح بكى فرحا بذلك، وسط كلمات من والده يشكر النجم المصري ويهتف باسمه ويقول إنه الأفضل.


وسجل صلاح، من مجهود فردي رائع، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 34 من الشوط الأول، ليلعب دور البطولة في تأهل وصيف الموسم الماضي الصعب إلى أدوار خروج المغلوب.


الهدف الرائع لم يمض مرور الكرام، وإنما تلقفته الصحف العالمية التي راحت تحسب لـ"مو" ما حققه من إنجازات في أقل من موسم ونصف مع ليفربول.



 يشار إلى أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خرج عقب المباراة ليشيد بالمستوى الرائع، الذي ظهر عليه صلاح خلال المباراة، وتسجيله للهدف الحاسم في تأهل ليفربول.


وأوضح كلوب، في تصريحات عقب المباراة: "محمد صلاح سجل هدفا لا يصدق. وأليسون (حارس المرمى) قام بتصدي لا يصدق. كيف فعل هذا ليس لدي أي فكرة".


وأضاف المدرب الألماني: "لا أعلم هل يوجد مدرب في العالم فخور بفريقه مثل فخري بهذا الفريق وهؤلاء الرجال".


وكان كلوب قد ساند صلاح خلال الأسابيع الأخيرة بقوة، مؤكدا أنه لم يساوره الشك لأي لحظة فيما يتعلق بمستوى النجم المصري الذي حاصرته الشائعات لفترة. 




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