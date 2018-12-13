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قتيلان ومصابان باطلاق نار شرقي رام الله
2018-12-13 11:49:52
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اطلاق نار شرقي رام الله و 4 اصابات حرجة
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