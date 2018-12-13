تمديد, اعتقال, شاب, من, ام, الفحم, بشبهة, اختطاف, معلم,

مددت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم الخميس فترة اعتقال شاب من ام الفحم بعد اعتقاله امس بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة في المدينة .

وافيد ان المحكمة قررت تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم 20 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق معه .يشار الى ان الشرطة اشارت في اخر بيان لها عن الحادث , ان خلفية الحادث لا تعود لنظاق عمل المعلم في المدرسة انما لاسباب اخرى لا زالت قيد البحث والتحقيق .ولا تزال الشرطة تحقق في ملاسبات ما حصل مشيرة الى ان اعمال البحث عن مشتبهين اخرين بالضلوع في القضية مستمر .وكان المعلم تعرض للاختطاف صباح امس لدى وصوله الى مدخل المدرسة حيث اقدم ملثمون مسلحون على اختطافه وادخاله بالقوة الى سيارة , الا ان الشرطة ومع تلقيها بلاغا عن الحادث توصلت للمعلم وخلصته بسلام واعتقلت ا لمشتبه به وضبطت بحوزته سلاحا .