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تمديد اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة اختطاف معلم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم الخميس فترة اعتقال شاب من ام الفحم بعد اعتقاله امس بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة في المدينة .


وافيد ان المحكمة قررت تمديد اعتقال المشتبه به حتى يوم 20 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق معه .

يشار الى ان الشرطة اشارت في اخر بيان لها عن الحادث , ان خلفية الحادث لا تعود لنظاق عمل المعلم في المدرسة انما لاسباب اخرى لا زالت قيد البحث والتحقيق .

ولا تزال الشرطة تحقق في ملاسبات ما حصل مشيرة الى ان اعمال البحث عن مشتبهين اخرين بالضلوع في القضية مستمر .

وكان المعلم تعرض للاختطاف صباح امس لدى وصوله الى مدخل المدرسة حيث اقدم ملثمون مسلحون على اختطافه وادخاله بالقوة الى سيارة , الا ان الشرطة ومع تلقيها بلاغا عن الحادث توصلت للمعلم وخلصته بسلام واعتقلت ا لمشتبه به وضبطت بحوزته سلاحا .


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