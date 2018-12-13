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مقتل جنديين واصابة اخرين باطلاق نار شرقي رام الله



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي جنديان مصرعهما واصيب جنديين اخرين باصابات منها خطيرة اثر تعرضهم لاطلاق نار على مفرق اساف شرق رام الله ظهر اليوم الخميس.



وقد استنفرت الشرطة وقوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة الى مكان الحادث.


ونُقل المصابان إلى مستشفيي شعاريه تسيدك وهداسا عين كارم في القدس لتلقي العلاج الطبي. 

 قوات الأمن تبحث عن منفذ العملية الذي فر من المكان بسيارة.

وجاء من مستشفى هداسا عين كارم، بأن المصاب الذي وصل الى قسم الإصابات الحرجة, أصيب في رأسه ووصفت حالته ببالغة الخطورة.


وذكر الجيش الاسرائيلي في تغريدة له على موقع تويتر بأن الإرهابي ترجل من سيارته وشرع باطلاق النار على أشخاص تواجدوا في المكان, ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.




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