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وفد المشتركة برئاسة ايمن عودة بزيارة لبلدية الناصرة‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وصل قبل قليل الى بلدية الناصرة وفد من القائمة المشتركة برئاسة عضو الكنيست ايمن عودة بزيارة الى رئيس البلدية علي سلام.



ومن بين الوفد اعضاء الكنيست مسعود غنايم ، طلب ابو عرار






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