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الشيخ يوسف ابو صغير امام مسجد الجزار في عكا خلال جنازة ايمان احمد: لا احد يملك الحق بقتل الاخرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قال الشيخ يوسف ابو صغير امام مسجد الجزار في عكا خلال جنازة المغدورة ايمان احمد 28 عاما من عكا ليلة امس " اتوجه الى ائمة المساجد والدعاة والمعلمين والمعلمات، اتوجه الى رؤساء المجالس المحلية والبلديات، انه حان لنا ان نضع حدا للجريمة، هذا الامر لا بد له ان يتوقف، ولن يتوقف الا بهبة جماهيرية ضد القتل والعنف والجريمة، لن يتوقف الا بالمزيد من الوعي، لن يتوقف ابدا الا اذا التزمنا باحكام ديننا الذي يحرم القتل بدون حق".


واضاف :"  لا احد يملك الحق ولا الصلاحية ولا الشرعية الدينية لقتل الاخرين ".


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