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فيديو - لحظة اضاءة شجرة الميلاد في قرية المغار
2018-12-13 11:13:35
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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في المغار
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