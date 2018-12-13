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محمد بدارنة من سخنين مطلوب في نادي الكركون باسبانيا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسلم اللاعب المهاجم ابن مدينة سخنين , محمد بدارنة 23 عاما , مهاجم فريق هبوعيل اكسال من الدرجة الممتازة , دعوة للمثول في اختبارات فريق الكركون الاسباني صاحب المرتبة الثانية في دوري الدرجة الثانية باسبانيا.


وجاء اهتمام فريق الكركون الاسباني بمحمد بدارنة المعروف باسم ميدو اسوة باللاعب المصري أحمد حسام المعروف , بعد تألقه في المباراة الاخيرة لفريقه هبوعيل اكسال وفوزه بجدارة على فريق كتمون القدس بعقر داره .

يشار الى ان اللاعب محمد بدارنة نشأ ولعب في اتحاد ابناء سخنين ويعتبر أحد اللاعبين الشباب الذي ينتظره مستقبل باهر في عالم كرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي.




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