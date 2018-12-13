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وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا



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غيب الموت صباح اليوم الخميس ,  شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من عكا  عن عمر ناهز ال 92 عاما متمما واجباته الدينيه 



وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس الموافق 13-12-2018 .




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