كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة

منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة عارضة الأزياء الأمريكية، سيندي كروفورد.

واستلمت كايا البالغة من العمر 17 عاما، جائزتها في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية "British Fashion Awards 2018"، الذي أقيم يوم الاثنين 10 ديسمبر في رويال ألبرت هول في لندن.كما نافست على هذا اللقب عارضة الأزياء التي فازت به عام 2017، البريطانية أدوا أبواه، إلى جانب الأسترالية من أصول سودانية آدوت آكيش، والأمريكية بيلا حديد والكندية ويني هارلو.