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بعد حرمانها من أطفالها نادين الراسي تهاجم والدة طليقها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجومًا حادًا على والدة زوجها السابق الفنان جيسكار أبى نادر، بعد حرمانها من رؤية توأمها.



نادين الراسي، قالت في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «هيدا مطرحكن يا ماما، مطرحكُن الطَّبِيعِي.. كلّ ولد مع إمّو».


وأضافت: «الأم اللي بتشجّع إبنها ياخد ولاد من حضن إمُّن و ما يدفع النفقة المتراكمة وهي الطّاهرة تربّيُن تحت ذريعة الحبر واسم العيلة، اسمحولي انسمّيا عاهرة والحبر اللي بتمضي هيي كمان غير عيلة يا...حلو الكلام؟».


كما وجهت رسالة على طليقها: «اللي ما بيخلَق أب ما في قوّة بالدِّني بتقدر تعملوا أبّ، جملة سمعتها بجلسة من جلسات الطّلاق، والدّليل اليوم في شي أب بالدِّني بيخلي ولادوا يصيروا ملفّ بالأحداث؟».


وتابعت: «لطخة سودا عا سجلُّن كلّ العمر ليه؟ بدّك تضلّ هربان من واجباتك؟ آخر همّي، ليه إنتَ أيمتى عملت شي غير عرض صور؟».


كما أكدت أنها تجاهلت عد الأيام، قائلة: «بطّلت عم عِدّ الأيام بس عم بسأل حالي: شو قالولكن هالمرّة؟ الماما وين كلّ هالأشهر؟ شو بيمنعني إحكيكن عالموبايل أو خطّ البيت؟ إنتو صغار ما فيكم تتصرّفوا بسّ أكيدة عم تسألوا عنيّ وهون المصيبة “شو الجواب”؟ الماما ماتت مثلاً؟ ما بدّها ياكن؟ هيدا التّعنيف بحد ذاته».




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