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هذه الفرق تأهلت لدور الـ16 بدوري الأبطال والقرعة الاثنين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أسدل الستار على منافسات دور المجموعات للنسخة الـ 64 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتأهل فريق ليون الفرنسي إلى دور الستة عشر من التشامبيونز ليغ.



وفيما يلي قائمة الأندية الـ 16 المتأهلة إلى الدور الثاني للتشامبيونز ليغ:


المجموعة الأولى:


بورتو (البرتغال)


شالكه (ألمانيا)


المجموعة الثانية:


باريس سان جيرمان (فرنسا)


ليفربول (إنجلترا)


المجموعة الثالثة:


برشلونة (إسبانيا)


توتنهام هوتسبير (إنجلترا)


المجموعة الرابعة:


بوروسيا دورتموند (ألمانيا)


أتلتيكو مدريد (إسبانيا)


المجموعة الخامسة:


بايرن ميونيخ (ألمانيا)


أياكس أمستردام (هولندا)


المجموعة السادسة:


مانشستر سيتي (إنجلترا)


ليون (فرنسا)


المجموعة السابعة:


ريال مدريد (إسبانيا)


روما (إيطاليا)


المجموعة الثامنة:


يوفنتوس (إيطاليا)


مانشستر يونايتد (إنجلترا).


وستجرى قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.




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