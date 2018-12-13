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برشلونة يفقد رقما قياسيا عمره 12 عاما بدوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خسر برشلونة رقما قياسيا احتفظ به لأكثر من 12 سنة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مباراته ضد فريق توتنهام الإنجليزي بالمجموعة الثانية، الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح المصدر أن الفريق الكتالوني خسر نسبة الاستحواذ الأكبر على الكرة للمرة الأولى منذ 12 عاما في مرحلة المجموعات من "التشامبينزليغ"، وذلك رغم أن اللقاء أمام توتنهام انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة.


وتفوق توتنهام، مساء الثلاثاء، على أبناء المدرب إرنستو فالفيردي في نسبة حيازة الكرة بـ51.2 في المئة، مقابل 48.8 في المئة.




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