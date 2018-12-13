طمرة - تأليف المجلس البلدي وانتخاب قائم باعمال و 3 نواب للرئيس , وابو رومي يستأنف على نتائج الانتخابات

اعلن سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة , عبر صفحته على الفيسبوك ليلة امس , عن تأليف المجلس البلدي في بلدية طمرة ، خلال جلسة المجلس البلدي .

واشار سهيل ذياب الى انه تم خلال الجلسة تعيين صالح حجازي قائما بأعمال الرئيس , وعامر أبو الهيجاء نائبا لرئيس البلدية , ونضال عثمان نائبا فخريا لرئيس البلدية.واكد سهيل ذياب على حرصه الشديد على استمرار مسيرة العمران والنجاح في مدينة طمرة داعيا جميع الاحزاب والكتل الالتفاف حول البلدية وادارتها لما فيه مصلحة المواطن الطمراوي.وعلى صعيد متصل قدم المحاميان عماد وجلال دكور امس الاربعاء باسم موسى ابو رومي باستئناف على نتائج الانتخابات للرئاسة في الجولة الثانية في مدينة طمرة.المحاميان دكور يدعيان ان موكلهما موسى ابو رومي، وجد هو وطاقم من قبلة بعد فحص البروتوكولات وسجلات الناخبين في صناديق الاقتراع، عشرات ومئات الاقتراعات الغير قانونية، مثلا تصويت عن عشرات المسافرين خارج البلاد، تصويت عن عشرات المرضى في المستشفيات، تصويت عن عشرات العجز الذين لا يغادرون بيوتهم، تصويت بدون دخول مصوتين الى غرفة الاقتراع، وتصويت بمرافقة غير قانونية، تصويت علناً، اعطاء مغلفات تصويت مزدوجة، وغيرها.بعد الفحص تبين ان عدد مغلفات التصويت أكثر من عدد المصوتين وهذا يدل على انه كانت ظاهرة تصويت غير قانونية.وعليه التمس المحاميان دكور بالإلغاء نتيجة الانتخابات واعادتها بطريقة نزيهة.