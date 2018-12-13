شرطة الجنوب تحذر الاهالي - لا تقتربوا من أماكن السيول والفيضانات وانتبهوا للاولاد

من المتوقع اليوم ان يكون الجو ماطراً وعاصفاً في البلاد وخاصةً في النقب.

شرطة عرعرة ترجو من سكان المنطقة أخذ الحيطة والحذر والسفر على الطرق بأمان والمحافظة على الأولاد بالقرب من المنزل والامتناع من الاقتراب من السيول الخطرة.في حالات الطوارىء يجب الاتصال:الشرطة 100نجمة داؤود الحمراء 101الإطفاء والانقاذ 102