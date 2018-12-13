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شاهدوا - توثيق عملية الطعن اليوم صباحا في القدس
2018-12-13 09:15:52
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توثيق عملية الطعن اليوم صباحا في القدس
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