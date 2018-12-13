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شاهدوا - توثيق عملية الطعن اليوم صباحا في القدس



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شاهدوا - توثيق عملية الطعن اليوم صباحا في القدس




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