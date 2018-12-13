شفاعمرو, تفجع, بوفاة, علاء, جريس, فرهود, 33, عاما, بنوبة, قلبية, خلال, مشاركته, بحفل, زفاف, شقيقة, زوجته,

فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف على شبابه علاء جريس فرهود 33 عاما اثر تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال مشاركته في حفل زفاف شقيقة زوجته في شفاعمرو.

وقد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي شفاعمرو والمنطقة.ولم يعلن بعد عن موعد جنازة المرحوم.