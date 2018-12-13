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مع بداية 2019 - ارتفاع أسعار الماء والكهرباء ومنتجات اخرى



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تشهد بداية العام الميلادي المقبل ارتفاعا حادا للأسعار في بعض المرافق.


وأعلنت اليوم سلطة المياه فرض زيادة على أسعار المياه وعلى رسوم تصريف المياه العادمة بنسبة تبلغ أربعة ونصفا بالمائة 4.5%.

وقد أعلنت امس شركة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة ادناها ستة ونصف بالمائة 6.5%.

كما سترفع شركة الغذاء العملاقة "أوسيم" هي الأخرى أسعار ثلث منتوجاتها بنسبة لا تقل عن اثنين بالمئة 2%.

وتقدم كتل المعارضة يوم الاثنين المقبل اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغلاء المتوقعة في المرافق والتقليص في الخدمات الاجتماعية الذي تنوي الحكومة تنفيذه.

ويفيد مراسلنا ان لجنة المالية البرلمانية أوضحت انها ستراقب عن كثب ارتفاع الأسعار المرتقب، للتأكد من ان الجهات التجارية على اختلافها لن تستغل الوضع لزيادة الأسعار بدون مبرر.




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