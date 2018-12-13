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"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى الهيئة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.



وتكشف وثائق براءات الاختراع كيف سيستخدم عملاق الشبكات الاجتماعية بيانات موقع المستخدمين للتنبؤ بالمكان الذي سيذهبون إليه في المستقبل، حتى عندما يكونون غير متصلين بالإنترنت.


ومن المحتمل أيضا أن تستخدم فيسبوك بيانات أصدقاء المستخدم وبيانات مواقعهم لتوقع تحركاته المستقبلية.


وتم إيداع براءة الاختراع، في مايو 2017، لدى الهيئة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إلا أنه تم الإبلاغ عنها مؤخرا بواسطة موقع "BuzzFeed News".


وعنونت فيسبوك تقنيتها الجديدة التي وردت في وثائق براءة الاختراع "Offline Trajectories"، وقد عرضت الشركة ضمن الوثائق بالتفصيل كيفية استخدام بيانات المواقع للتنبؤ بالمكان الذي سيذهب إليه المستخدم مستقبلا.


وتقوم تقنية فيسبوك الجديدة بدراسة الأماكن السابقة التي تم تسجيلها مسبقا والمرتبطة بزيارات المستخدم لها، بما يتيح الدخول لقائمة بيانات الموقع الخاصة به، وأيضا الدخول لبيانات الموقع لأشخاص أخرين من أجل القيام بالتنبؤ، الذي يقوم على توقع أماكن الزيارات المستقبلية للمستخدم عن طريق عدد المواقع الجغرافية المرشحة باستخدام نموذج كمبيوتر وبيانات وصفية مرتبطة بالمستخدم.

وتشير الوثائق إلى أنه "يتم إنشاء نموذج الكمبيوتر باستخدام التعلم الآلي والبيانات الوصفية المرتبطة بالمستخدمين الذين كانوا في الموقع الجغرافي المرشح".


ولن تقوم فيسبوك بجمع بيانات موقعك فقط لبناء خارطة الزيارات، بل ستبحث أيضا عن أصدقائك، وفي بعض الحالات، عن الغرباء الذين ذهبوا أيضا إلى المواقع التي زرتها لتحديد المكان التالي الذي ستذهب إليه.


كما تتضمن براءة الاختراع تقنية أخرى تحمل عنوان "توقع الموقع باستخدام الإشارات اللاسلكية على الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت" (Location Predicting Using Wireless Signals on Online Social Networks)، والتي ستحلل مدى قوة اتصالات الواي فاي والبلوتوث وإشارات الاتصالات الخلوية لتحديد موقع المستخدم الحالي. وعند القيام بذلك، يكون تطبيق فيسبوك أيضا قادرا على التنبؤ بمكانك المستقبلي في حال عدم الاتصال بالإنترنت.




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