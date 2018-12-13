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القهوة قد تحارب مرضين قاتلين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة "Rutgers" إلى أن القهوة يمكن أن تقاوم مرض باركنسون وأحد أشكال الخرف.



وأوضح الباحثون أن القهوة تحوي مركبين، أحدهما الكافيين، يعملان على منع تراكم بروتين سام في أدمغة الفئران.


وترتبط المادة الثانية وهي البروتين المعروف باسم alpha-synuclein، بكل من مرض باركنسون والخرف.


وأظهرت الاختبارات التي أجريت على القوارض المعرضة لخطر الإصابة بالمرضين "جينيا"، أن مزج الكافيين مع مركب EHT، يمنع تراكم alpha-synuclein بعد 6 أشهر فقط.


وأجرى الباحثون اختبارات لتقييم مهارات التعلم والذاكرة لدى الفئران، تعكس النشاط في أجزاء مختلفة من الدماغ، حيث وجدوا تحسنا واضحا.


ويأمل الباحثون الآن أن تدمج مادة الكافيين وEHT في دواء واحد، للمساعدة في علاج مرض باركنسون لدى البشر.


وأكدوا أنه هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد النسب الصحيحة للكافيين وEHT، للمساعدة في حماية الأشخاص من المرضين القاتلين.


يذكر أن مرض باركنسون هو اضطراب عصبي تنكسي يؤثر بشكل رئيسي على شبكات الدماغ المنتجة للدوبامين في المادة السوداء. وتشمل الأعراض: الاهتزاز والتصلب وصعوبة المشي والتوازن.


ونُشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.




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