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ميريام فارس تتحدث عن فترة مرضها: بكيت وخفت وانهرت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالتزامن مع طرح كليب أغنيتها “قومي” التي شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر عدة أشهر، بسبب إصابتها بمرض لم تكشف عنه، نشرت الفنانة ميريام فارس صورة من الكليب الجديد عبر صفحتها على “إنستقرام” تحدثت فيها عن مرحلة مرضها وإيمانها وعودتها مجدداً



وكتبت ميريام تعليقاً على الصورة” الفترة الأخيرة كانت مرحلة صعبة جداً في حياتي. خفت، بكيت، وإنهرت. لكن حبكم ومشاعركم أحاطت بي، أمدتني بكل الإيجابية الموجودة في العالم ، وعدت ووقفت مجدداً وأقول لكم “تمتعوا بحياتكم. كل لحظة هي نعمة”. وآمنت في أسوأ الأوقات، بأن كل ما يحصل معنا هو بمشيئة الله ولمصلحتنا وهو سوف يساعدنا على اجتيازها. ولقد عدت وأنا اكثر من سعيدة بأن أقدم لكم عملي الأخير “قومي” الذي صُنع بالكثير من العاطفة والعشق.


 يشار إلى أن أغنية “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وتم تصويرها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني.




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