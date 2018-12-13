4, قتلى, وعشرات, الإصابات, بحادث, قطار, في, أنقرة, بتركيا,

قالت وسائل إعلامية تركية، الخميس، إن قطارا سريعا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا مقتل أشخاص وإصابة عدد كبير.

وذكر حاكم أنقرة أن الحادث خلف 4 قتلى و43 جريحا بحسب المعلومات الأولية.وأوضح التلفزيون التركي أن الحادث، الذي وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، خلف خسائر مادية جسيمة.وقالت قناة (سي.إن.إن) ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.ويعمل حاليا عمال الإنقاذ على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية.وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.