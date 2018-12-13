نجم, تشيلسي, يعرض, خدماته, على, نادي, برشلونة, والأخير, يرحب,

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب ألفارو موراتا، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن صفوف "البلوز" بعدما قلت مشاركاته مع الفريق اللندني في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن موراتا عرض نفسه على برشلونة بحثا عن فرصة أكبر، على الرغم من أن اللاعب يرتبط بعقد مع تشيلسي يمتد حتى العام 2022.وأشارت التقارير إلى أن إدارة "البلوغرانا" استقبلت العرض بصدر رحب، وستعقد اجتماعات في الفترة القادمة من أجل بحث إمكانية قدوم المهاجم الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وكان موراتا انضم إلى تشيلسي صيف عام 2017، قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، وسجل صاحب الـ26 عاما 15 هدفا في موسمه الأول مع البلوز، فيما أحرز 6 أهداف في 12 مباراة خاضها مع النادي اللندني هذا الموسم.