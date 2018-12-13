طعن, شرطيين, بالبلدة, القديمة, في, القدس, واطلاق, النار, على, المنفذ,

اصيب شرطيان باصابات طفيفة حتى المتوسطة جراء تعرضهما صباخ اليوم الخميس لعملية طعن من قبل شاب في البلدية القديمة في القدس.

وتم اطلاق النار على الشاب وتحييده فيما اصيب الشرطيان باصابات ونقلا للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.