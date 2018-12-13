الطقس - امطار وانخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة

اليوم الخميس 2018/12/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق وأعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2018/12/14: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2018/12/15: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .