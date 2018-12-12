اصابة, متوسطة, لشاب, باطلاق, نار, في, الرملة,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره في حادث اطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الاربعاء .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان الشاب وصل الى مستشفى اساف هروفيه , دوريات من الشرطة وصلت لمكان الحادث وباشرت التحقيق .