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اصابة متوسطة لشاب باطلاق نار في الرملة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره في حادث اطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الاربعاء .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان الشاب وصل الى مستشفى اساف هروفيه , دوريات من الشرطة وصلت لمكان الحادث وباشرت التحقيق .
اصابة متوسطة لشاب باطلاق نار في الرملة




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