الناصرة:جهات, مجهولة, تدعو, لتعليم, الطلاب, المسلمين, ايام, الجمعة,

جاء في بيان وصل للصنارة نت أن هناك جهات مجهولة تقوم باستطلاعات رأي واقتراحات حول تعليم الطلاب المسلمين ايام الجمعة في المدارس .

وجاء في البيان:"يبدو أن هناك جهات عديدة تعمل في الخفاء حينا، وفي العلن حينا آخر لفرض أجندات معينة على أبنائنا من الطلاب المسلمين، الذين يشكلون الغالبية العظمى في جميع مدارس الناصرة.ومن هذه الأجندات المشبوهة فرض التعليم على الطلاب في أيام الجمعة، بحيث تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد!! بدلا من الجمعة والأحد!هذا الأسبوع فوجئنا بنشر استفتاء موقّع باسم لجنة الآباء في مدرسة القلعة الابتدائية في حي الصفافرة، يطالب بنقل العطلة من يوم الجمعة إلى يوم السبت، بحجج واهية وذرائع سقيمة.وقد سبق ذلك قرار مشابه في مدرسة الحكمة، ومدارس أخرى، وهذا ما يجعلنا نشك في أن هناك من يريدون حرمان أبنائنا من حقهم الديني في يوم عطلتهم الذي يعتبرونه مقدسا.إننا نطالب لجنة الآباء بأن تتراجع عن هذا المطلب، وأن تبقي على يوم الجمعة كيوم العطلة الأسبوعية الرسمية، باعتبار يوم الجمعة يوما مقدسا للمسلمين، ومن حق أبنائنا الطلاب الاستفادة من العطلة في ذلك اليوم، لارتباطه بفريضة عظيمة، وهي صلاة الجمعة، إضافة إلى ارتباط العطلة نفسيا وتربويا وأخلاقيا بالبعد الديني، كما في جميع أنحاء العالم. وهذه المسألة تعتبر من الحقوق الأساسية التي لا نقاش فيها. فكما أن الطالب المسيحي له الحق في أن تكون عطلته الأسبوعية يوم الأحد، وكما أن الطالب اليهودي له الحق في أن تكون عطلته يوم السبت، كذلك من حق الطالب المسلم أن تكون عطلته في أفضل يوم من أيام الأسبوع. وإن للعطلة يوم الجمعة بعدا تربويا عميق الأثر في نفوس الطلاب المسلمين.كما نتوجه إلى مديرة المدرسة كي تعمل على إبقاء العطلة يوم الجمعة وعدم الإقدام على نقل العطلة إلى يوم السبت. وفي نفس الوقت ندعو بلدية الناصرة إلى الإعلان عن موقفها الواضح من هذه المسألة، التي باتت تثير التساؤلات الكثيرة حول الأهداف الحقيقية من وراء فرض الدراسة يوم الجمعة، بما يتعارض مع رغبة غالبية الأهالي.بل إن من الواجب أن نتحرك جميعا لإعادة العطلة يوم الجمعة في جميع مدارس المدينة؛ الابتدائية والإعدادية والثانوية. فهذا حق أصيل من حقوق الطلاب، لا نقاش فيه.كذلك ندعو أئمة المساجد في المدينة إلى إثارة هذه المسألة في خطبة الجمعة، لتنبيه الناس وشرح أبعاد الموضوع وخطورته.وندعو كذلك إلى إعداد عريضة يوقع عليها الأهل والطلاب مطالبين باحترام حقهم في يوم عطلتهم، وبإلغاء التعليم أيام الجمعة في جميع مدارس المدينة.الى هنا البيان الذي وصل للصنارة نت