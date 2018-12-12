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الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من اللجنة القطرية للسلطات المحلية



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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله، اليوم الأربعاء، وفدا من اللجنة القطرية لرؤساء البلديات المحلية العربية بالبلاد برئاسة مازن غنايم، رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين السابق.


وأكد الوفد دور المواطنين العرب في أراضي عام 48 في دعم وتغيير الأوضاع السياسية لصالح دعم عملية السلام.
الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من اللجنة القطرية للسلطات المحلية




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