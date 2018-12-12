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تقديم استئناف على نتائج الانتخابات للرئاسة في الجولة الثانية في مدينة طمرة



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المحاميان عماد وجلال دكور تقدما اليوم باسم السيد موسى ابو رومي باستئناف على نتائج الانتخابات للرئاسة في الجولة الثانية في مدينة طمرة.

المحاميان دكور يدعيان ان موكلهم السيد موسى ابو رومي، وجد هو وطاقم من قبلة بعد فحص البروتوكولات وسجلات الناخبين في صناديق الاقتراع، عشرات ومئات الاقتراعات الغير قانونية، مثلا تصويت عن عشرات المسافرين خارج البلاد، تصويت عن عشرات المرضى في المستشفيات، تصويت عن عشرات العجز الذين لا يغادرون بيوتهم، تصويت بدون دخول مصوتين الى غرفة الاقتراع، وتصويت بمرافقة غير قانونية، تصويت علناً، اعطاء مغلفات تصويت مزدوجة، وغيرها.

بعد الفحص تبين ان عدد مغلفات التصويت أكثر من عدد المصوتين وهذا يدل على انه كانت ظاهرة تصويت غير قانونية.

وعليه التمس المحاميان دكور بالإلغاء نتيجة الانتخابات واعادتها بطريقة نزيهة.




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