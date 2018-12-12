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مصرع الشاب رامي جابر بانفجار سيارة قرب كفرقاسم



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لقي الشاب رامي جابر 25 عاما من كفرقاسم مصرعه في انفجار سيارة بين مدينة كفرقاسم ورأس العين مساء اليوم الاربعاء.


وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
قبل قليل تلقى مركز الشرطة بلاغ عن إنفجار سيارة على الطريق 5 في مفترق راس العين نحو كفر قاسم من الشرق نحو الغرب.
أفراد من الشرطة سارعوا الى المكان.
الشرطة شرعت بالتحقيق  لفحص ملابسات الحادث.




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