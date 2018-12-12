جنرال, اسرائيلي, يحذر, من, العلاقات, مع, الخليج,

حذر الجنرال الإسرائيلي، يائير غولان، من المبالغة في الحديث عن توطيد العلاقات مع دول الخليج، قائلا إن هذه العلاقات تستند إلى أسس غير مستقرة بسبب اختلاف القيم بين إسرائيل ودول الخليج.

وفي الوقت الذي يبدي فيه نتنياهو حماسا كبيرا في الحديث عن تطور العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج، قال غولان في مؤتمر لمعهد القدس للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الواقع المتغير في الشرق الأوسط"، إن الحذر مطلوب حين يتحدث السياسيون الإسرائيليون عن أهمية العلاقات مع دول الخليج، توجد مصالح مشتركة لكن يجب أن نتذكر أننا نستند إلى منظومة قيم مختلفة للغاية، لذلك يجب الحذر في سياق الحديث عن العلاقات مع دول الخليج".قال غولان الأفضل أن لا نبالغ في أهمية هذه العلاقات، واصفا اياها بأنها "غير مستقرة" من ناحية الأسس التي تستند إليها.وشدّد على أن إسرائيل يجب أن تبذل جهدا من أجل تحسين العلاقات لكنها يجب أن تكون في نفس الوقت واقعية بالنسبة للاختلاف بين إسرائيل ودول الخليج من ناحية القيم.