اصابة, فتاه, من, دير, الاسد, بحادث, طرق, على, طريق, الجامعه, الامريكية, جنين,

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بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة 2018-12-17 | 18:14:52 صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...

"فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن 2018-12-16 | 19:18:29 أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس 2018-12-16 | 14:54:33 يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...

حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة 2018-12-16 | 10:45:18 قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...

اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" 2018-12-15 | 21:13:44 اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...

الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا 2018-12-13 | 23:04:20 كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله...

السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 2018-12-10 | 23:43:22 قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع...

الأسد: دواء ما نمرّ به في جعبة عدو وتجربة صديق! 2018-12-10 | 10:21:04 رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن المنطقة العربية تمر بأزمة "هوية"، قال إنها "سلاح...

فرنسا تطالب اسرائيل برفع الحصار عن غزة 2018-12-08 | 06:48:06 طالب رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الجمعة، بـ رفع الحصار الإسرائيلي...