اصابة, فتاه, من, دير, الاسد, بحادث, طرق, على, طريق, الجامعه, الامريكية, جنين,

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صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...
أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...
اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...
كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله...
قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع...
رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن المنطقة العربية تمر بأزمة "هوية"، قال إنها "سلاح...
طالب رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الجمعة، بـ رفع الحصار الإسرائيلي...
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، قانونا يتم بموجبه تجميد الأموال التي...