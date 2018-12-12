تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدير عام وزارة التّربية ومسؤول التّعليم العربي يلتقيان طلاب من صفوف الثّواني عشر من النّاصرة والقرى المجاورة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في خطوة مباركة إلتقى مدير عام وزارة التّربية طلابا من الصف الثّاني عشر من مدينة النّاصرة وقرى وبلدات  الرّينة ، عيلوط ،شفاعمرو  ، كفر مندا ، طمره وإعبلين .الحديث يدور عن طلاب مرّوا بمرحلة توجيه اكاديمي  تمهيدا للإلتحاق بمعاهد التّعليم العالي.


يشرف على البرنامج مشروع "رواد " لدعم التّعليم العالي ومن اهم اهداف المؤتمر كشف الطلاب لمعاهد التّعليم العالي وللمواضيع التّعليميّة المختلفة ،تعريف الطلاب على المنح الدراسيّة  ، تشجيع المواضيع المطلوبة وفق إحتياجات سوق العمل  وتعزيز  التّعاون المشترك بين المدارس الثانويّة وبرنامج روّاد للتّعليم العالي.

المدير العام للوزارة شموئيل ابواب ،عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي،السّيّد أشرف جبّور مدير عام برنامج روّاد ومفتّش لواء الشّمال احمد بدران ،  بروفيسور منى مارون ،رئيسة  اللجنة التّوجيهيّة في مجلس التّعليم العالي ود.يوسف مشهراوي من جامعة تل ابيب  تحدّثوا في المؤتمر وعرضوا امام الطلاب اهميّة هذا البرنامج  واهميّة التّوجه للتّعليم العالي لأنّه يساهم مستقبلا بالإندماج في مؤسّسات المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل.




كلمات متعلقة

مدير, عام, وزارة, التّربية, ومسؤول, التّعليم, العربي, يلتقيان, طلاب, من, صفوف, الثّواني, عشر, من, النّاصرة, والقرى, المجاورة,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة مصرع شابين اطلاق نار اصابة شاب ثالث حادث شرطة اسعاف تحقيق النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيمسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com