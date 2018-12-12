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"الإنتربول" تلغي ملاحقة القرضاوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يوم الأربعاء جميع الطلبات المتعلقة بملاحقة رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا، الشيخ يوسف القرضاوي وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.


وقالت الأمانة العامة للإنتربول في بيان بهذا الخصوص، إنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وأفاد القرار بأنه أصبح بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق، مبررا هذه الخطوة بأن طلب القبض على القرضاوي يحمل بعدا سياسيا، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
"الإنتربول" تلغي ملاحقة القرضاوي




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