للمرة, السابعة, عشر:, أكرم, حسون, يصوت, مع, المعارضة, ضد, الائتلاف,

للمرة السابعة عشر، يصوت النائب أكرم حسون على اقتراح قانون قدمته المعارضة رغم وجوده في الائتلاف ولكن بالمقابل المعارضة تصوت ضد نفسها حيث صوت مع اقتراح قانون اساس قدمه عضو المعارضة النائب موسي راز بإلزام الدولة على إحلال المساواة التامة بين جميع المواطنين في الدولة وللاسف الشديد هناك أعضاء معارضة صوتوا ضد القانون، لو صوتت المعارضة بكاملها مع القانون إضافة إلى صوت أكرم حسون كان سيحصل الاقتراح على 60 صوت وسيعبر ولكن هيهات.

أيضا صوت النائب حسون على اقتراح للنائب حمد عمار المتواجد أيضا في المعارضة بعد استقالة ليبرمان ولكن المعارضة لم تدعمه!النائب حسون عقب قائلا: "للاسف الشديد اعاض الحكومة الائتلاف الذي انا جزا منه وادعم اقتراحات المعارضة التي هي لصالح المواطنين والطائفة ولكن المعارضة منقسمة وصوت ضد نفسها ولو اتحدنا لحققنا إنجازات كبيرة مع العلم ان الائتلاف يقف على كف عفريت"!وأضاف قائلا: "سنستمر في التصويت مع القوانين التي تصب في صالح الطائفة والأقليات في خال كانت منطقية سواء جاءت من الائتلاف او المعارضة"!