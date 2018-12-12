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تشييع جثمان الشابة ايمان احمد ضحية القتل في عكا



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شارك المئات من سكان عكا والمنطقة مساء اليوم الاربعاء بتشييع جثمان الشابة ايمان أحمد ضحية حادث القتل في مدينة عكا أمس الثلاثاء .


وقد شهدت مدينة عكا اجواء من الحزن بعد حادث القتل , يشار الى ان البلاد شهدت اليوم ايضاً مظاهرات احتجاجية ضد قتل النساء .

يشار الى أنه قد عثر عصر الثلاثاء على جثة الشابة ايمان أحمد عوض 28 عاما  في مدينة عكا وعلى جسمها علامات طعن .

وافيد انه تم العثور على جثة المرأة في بيتها على شارع هرتسوغ 6 في المدينة وتم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها  .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , حيث تجري التحقيقات في اكثر من اتجاه من شبهات لجريمة قتل .




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