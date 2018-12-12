تشييع, جثمان, الشابة, ايمان, احمد, ضحية, القتل, في, عكا,

شارك المئات من سكان عكا والمنطقة مساء اليوم الاربعاء بتشييع جثمان الشابة ايمان أحمد ضحية حادث القتل في مدينة عكا أمس الثلاثاء .

وقد شهدت مدينة عكا اجواء من الحزن بعد حادث القتل , يشار الى ان البلاد شهدت اليوم ايضاً مظاهرات احتجاجية ضد قتل النساء .يشار الى أنه قد عثر عصر الثلاثاء على جثة الشابة ايمان أحمد عوض 28 عاما في مدينة عكا وعلى جسمها علامات طعن .وافيد انه تم العثور على جثة المرأة في بيتها على شارع هرتسوغ 6 في المدينة وتم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , حيث تجري التحقيقات في اكثر من اتجاه من شبهات لجريمة قتل .