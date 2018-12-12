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الوزير ايوب القرا يغمى عليه خلال جلسة الكنيست ونقله للمستشفى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نقل عضو الكنيست الوزير أيوب القرار الى المستفى اليوم الاربعاء بعد ان اغمى عليه خلال جلسة الكنيست .


وتم نقله للمستشفى بعد تلقيه العلاج في الكنيست .




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- עומר עומר

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