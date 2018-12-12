تمديد, اعتقال, 3, مشتبهين, من, بينهم, امرأة, من, الجش, على, خلفية, شبهات, الضلوع, بجريمة, قتل, يارا, ايوب, من, الجش,

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء فترة اعتقال 3 مشتبهين (21 و 29 عاما) وامرأة 50 عاما من قرية الجش وذلك بعد اعتقالهعم على خلفية جريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش قبل اسبوعين.

وافيد انه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الثلاثاء القادم لاستكمال التحقيق معهمومن المتوقع ان تنظر المحكمة غدا الخميس في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال معتقل اخر 54 من الجش على خلفية القضية ذاتها.يشار الى انه هناك معتقل خامس تم تمديد اعتقاله حتى يوم 16 من الشهر الجاري.