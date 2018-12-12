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زوج المغدورة ايمان احمد من عكا خلال تمديد اعتقاله:لم اقتلها , ذهبت للبيت مع صديقي فوجدته مبعثراً وزوجتي مطعونة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء فترة اعتقال زوج المرحومة ايمان أحمد من عكا , لمدة 7 ايام على ذمة التحقيق.



وقال زوج المغدورة ايمان أحمد من عكا خلال جلسة تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بمدينة عكا :"لم اقتل زوجتي ايمان. ذهبت الى البيت مع صديقي فوجدته مبعثراً، ومن ثم شاهدت زوجتي مطعونة، وعلى الفور اتصلت بالإسعاف ووالدة زوجتي"




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