الكنيست, تصادق, بالقراءة, التمهيدية, على, اقتراح, قانون, منح, علاج, اسنان, مجاني, لمرضى, الشلل, الدماغي,

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء على اقتراح قانون منح علاج مجاني لمرضى الشلل الدماغي الذي تقدّم به النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة والنائب السابق اسامه السعدي، ليضاف هذا القانون الى العديد من القوانين الاجتماعية المختلفة التي نجحا في تمريرها خلال الدورة الحالية بالقراءات المختلفة.وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست،اشار الطيبي الى ان اقتراح هذا القانون ينص على "اعطاء علاج اسنان مجاني للذين يعانون من الشلل الدماغي، حيث أن الشلل الدماغي هو أحد حالات الاعاقة المتعددة التي تصاب فيها خلايا المخ بتلف وغالبا ما تتم الإصابة به أثناء فترة الحمل (الجنين) أو بعد الولادة مباشرة، ومن أعراض الشلل هو تعرض الشخص لحالات التشنّج بشكل دائم، الأمر الذي يؤدي الى خلل في الفكين والأسنان بسبب هذه التشنجات".وأضاف الطيبي: "هذه الشريحة من الاشخاص الذين كُتِب عليهم العيش مع هذه الشلل الدماغي، خاصة اولئك الذين تم تصنيفهم بذوي قدرات عقلية سليمة، يضطرون لتمويل علاج الأسنان والفك من مخصصات التأمين الوطني التي يتلقونها".وأنهى الطيبي: "بناء على ما تقدم، جاء اقتراح هذا القانون، الذي كنت قد تقدمت به انا وزميلي المحامي اسامه السعدي في بداية هذه الدورة، والذي ينص على ادراج علاج الأسنان والفك لهذه الشريحة الى سلة الخدمات الطبية المجانية المنصوص عليها في القانون. أشكر نائب وزير الصحة ليتسمان على دعمه لاقتراح القانون وسنقوم بشكل فوري متابعة اقراره بشكل نهائي".