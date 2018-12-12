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البرلمان البريطاني يصوّت اليوم على سحب الثقة من ماي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يصوّت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، اليوم الأربعاء، على سحب الثقة من قيادة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



ووجهت ماي خطاباً للبريطانيين بعد إعلان الحزب عن عقد تصويت لطرح الثقة فيها، أكدت فيه أنّ "أيّ تغير في القيادة حالياً يضع مستقبلنا ومستقبل بريطانيا في خطر كبير".


وأعلنت ماي أنها "ستقاتل بكل قوتها" ضد التصويت لسحب الثقة منها.


ومن جهته اعتبر حزب العمال البريطاني، أنّ "ضعف ماي أعاق عمل الحكومة بالكامل خلال فترة حرجة".




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