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اعتقال 4 شبان بشبهة ارتكاب جريمة " تدفيع الثمن" في يافة الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




اعتقلت الشرطة 4 شبان تتراوح أعمارهم بين ال15 وال 17 من العمر بشبهة ضلوعهم في جريمة تدفيع الثمن وقعت في قرية يافة الناصرة في ال 26 من شهر أكتوبر الماضي . 


ويشتبه في هؤلاء بثقب إطارات عدة سيارات وخط شعارات مناوئة للعرب عليها وعلى جدران في القرية.




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