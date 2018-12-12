Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc:- اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن.- تغطية كاملة ويمنح شعوراً مريحاً وناعماً.- اسفنجة تمكّن وضع ماكياج دقيق.ماكياج - كونسيلر mc تغطية كاملة, شعور مريح وليونة مع اسفنجة تمكّن وضع ماكياج دقيق ومتزن. يدمج درجة تغطية متوسطة حتى عالية تليق بكونسيلر سائل مع معادلة مخصبة برطوبة, بڤيتامينات مضادة للأكسدة وبخلاصة نباتات مهدئة مثلما تتوقعين من ماكياجك.السعر: 39.90 ش.

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