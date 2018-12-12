نبيذ, شتوي, بلمسات, البرقوق, والبهار, والشوكولاطة,

بمناسبة الشتاء "معصرة النبيذ سيچال" تطرح قطيفاً جديداً 2018 لنبيذ كبارنييه سوڤنيون ديشون من مجموعة "رخسيم".

مجموعة رخسيم من سيچال هي مجموعة نبيذ من كروم وحيدة التي تكشف التعبير الخاص ولمرة واحدة لنوع عنب مختار من كرم وحيد مختار. النبيذ فطيف 2016 100% عنب كبارنييه سوڤنيون.رائحة النبيذ برقوق اسود, قطين, تبغ ولمسات خضراء من هذا النوع العريق. وهذه ملفوفة بنسيج كامل من بهارات حلوة مثل ڤانيل, لسان العصفور ولمسات عرق سوس مع شذا خشب بلوط فاخر.مذاق فاكهة سوداء مثل كرز اسود وحتى مربى برقوق اسود ترافقه حلاوة ثمار لذيذة مع لمسات شوكولاطة تملأ فراغ الفم. النبيذ ملائم لشرب فوري لكنه يتحسن في ظروف تعتيق ملائمة.السعر: 79 ش. متوفر في حوانيت النبيذ والمشروبات المختارة.