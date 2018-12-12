متقاعد،, 50, سنة, من, الجنوب, يفوز, بـ, 5, ملايين, شيكل, باللوتو,

وصل الفائز في سحب اللوتو الذي أجري في 1 ديسمبر ، 2018 ، إلى بيت مفعال هبايس بعد ظهر يوم الأربعاء ( 5.12) لاستلام جائزته.

أرسل الفائز ، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا تقريبًا من إحدى البلدات في الجنوب ، استمارة لوتو بقيمة 29 شيكل فقط. عبر الأرقام الثابتة التي يستخدمها عادة ويستبدلها كل ستة أشهر.وقال الفائز المحظوظ: "بعد شهر واحد كان من المفترض أن أرسل أرقامًا جديدة ، حتى بعد خمسة أشهر لم أشعر باليأس." أركض مع الحظ. وفي هذه المرة ابتسم لي.قال لي البائع أنني حققت فوزًا كبيرًا وأن علي أن أذهب إلى بيت مفعال هبايس لاستلامه. ذهبت إلى البيت لأتحقق بهدوء وسكينة من أمر الفوز ، ثم اكتشفت لدهشتي أنني ربحت خمسة ملايين شيكل ، "قال الفائز المحظوظ."سأستثمر الأموال بذكاء لصالح أولادي الأربعة ، عبر المساعدة في تمويل الدراسة الجامعية والمساعدة في شراء شقق." وقال الفائز أيضا: "خلال العطلة الدراسية القادمة ، سيطير جميع أفراد الأسرة إلى عطلة أحلام في تايلاند".