باسل, خياط, يحتفل, بعيد, ميلاد, زوجته, في, سهرة, رومانسية,

احتفل الفنان السوري باسل خياط بعيد ميلاد زوجته، ناهد زيدان، في سهرة رومانسية دافئة جمعتهما، بأحد مطاعم دبي.

باسل شارك متابعيه بصور خاصة من أجواء السهرة، حيث تلقى تهاني محبيه، متمنيين لزوجته عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، وللزوجين الحب والسعادة الدائمة.يُذكر أن باسل رُزق من زوجته ناهد بمولودة جديدة في أكتوبر الماضي، في مونتريال، وقد اطلق الزوجان عليها اسم “إيزابيل”، وهي الابنة الثانية للزوجين، بعد طفلهما الأول “شمس”.من ناحية أخرى، تعاقد باسل خياط على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2019، من تأليف ريم حنا ويخرجه رامى حنا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل مطلع العام الجديد.الموسم الرمضاني الماضي، شارك باسل خياط في مسلسلين هما؛ “الرحلة”، وقد شارك فى بطولة العمل أمام مى سليم، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، بالإضافة إلى مسلسل “تانغو” من تاليف إياد أبو الشامات، إخراج رامي حنا، وقد تعاون فيه باسل مع باسم مغنية، دانييلا رحمة، يوسف حداد، وغيرهم.