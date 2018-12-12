تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف ماذا تفعل الخضراوات والفاكهة بصحة العقل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت دراسة أميركية أن الرجال في منتصف العمر، الذي يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، مقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرا.



وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن، كان متوسط أعمارهم 51 عاما. وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضر وغيرها من الأطعمة. كما خضعوا أيضا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاما.


واستنادا إلى نتائج هذه الاختبارات، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينيات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضر على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17 بالمئة عن غيرهم.


بينما يقل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34 بالمئة عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.


وقال الباحثون في دورية طب الأعصاب إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47 بالمئة عمن يتناولونه قليلا.


وأوضح كبير الباحثين في الدراسة، تشانغ تشينغ يوان، من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن عبر البريد الإلكتروني "قد يكون تناول الخضر على المدى الطويل (مثل الخضر الورقية والخضراوات الحمراء) والفواكه (مثل ثمار التوت) وعصير الفواكه (مثل عصير البرتقال) مفيدا للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".


وقالت هانا غاردنر، الباحثة في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، التي لم تشارك في إعداد الدراسة "الفاكهة والخضراوات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها مضادات الأكسدة التي يمكنها أن تحمي المخ من الإجهاد التأكسدي وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية وهي أمور مهمة للصحة العقلية".




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, ماذا, تفعل, الخضراوات, والفاكهة, بصحة, العقل,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونالطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفالشيخ صياح الطوري نجله عزيز العراقيب النقب مواجهات تجريف هدم النقب غير المعترف بها قرية يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودالجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها مهران خالدي الناصرة داعش السجن العراق المحاربة ضمن صفوف تنظيم اصيب عكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com