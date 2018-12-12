انتقد المدير الفني لريال مدريد سانتياغو سولاري مهاجم الفريق السابق كريستيانو رونالد بشكل ضمني، في معرض رده على تصريح من الدون اعتبر تقليلا من شأن زملائه السابقين في الفريق الملكي.

ففي مقابلة أجريت معه الأحد، قارن كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس بفريقه السابق، قائلا: "هذه أفضل مجموعة لعبت فيها"، مضيفا أن "كل شخص آخر يشعر بأنه أكبر من الآخرين" ، في إشارة واضحة إلى زملائه في ريال مدريد.وفي تصريح صحفي قال، مدرب ريال مدريد إن "التواضع من شيم العظماء"، في انتقاد ضمني لرونالدو.وأضاف سولاري: "لذلك ولكثير من القيم الأخرى، فقد فاز فريقنا بالكثير".واعتبر سولاري أن رونالدو واحد من لاعبي ريالد مدريد "للأبد"، وهو "تاريخ حي لريال مدريد"، لكن "مشاعره تخصه ولا أستطيع الحكم عليها".ورحل رونالدو عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى يوفنتوس بعد مسيرة استمرت 9 سنوات، حقق فيها العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي، بأربع ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري مرتين، و كأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر المحلي مرتين، وكأس العالم للأندية 5 مرات.