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"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان



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"لوريال"  تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل هشومير - للنساء والرجال مرضى السرطان.


يتم فتح صالون التجميل ضمن المشروع العالمي للوريال "Beauty For Better Life" .

ابلي سچيڤ, مدير عام لوريال في البلاد علق قائلا: "صالون العناية والتجميل جاء ليمنح المرضى ملجأ من العلاجات الصعبة التي يتلقونها ولكي يتمتعوا من عناية ناجعة ومهذبة".


الصالون مزود بأجهزة عصرية وتعمل فيه خبيرات تجميل مهنيات يتطوعن لهذه المهمة.


فكرة المشروع تستند على أساس:"هل تعانين من مرض السرطان؟ أيضا بشرتك تعاني". في الصالون يتم منح نصائح وطرق علاج خاصة للبشرة خلال مكافحة المرض.




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