الحاجة, قمر, أحمد, والدة, المغدورة, ايمان, من, عكا, :, كانت, بقمة, السعادة, مع, زوجها, ولم, اصدق, منظرها, وهي, مقتولة,

"الله يرضى عليك يا يما رضا قلبي وربي يا عمري" , بالأمس زرتها ولم أعلم أنني كنت اودعها. لم اصدق منظر ابنتي الغالية وهي مقتولة , ماذا فعلت كي تقتل يا ويلي عليكم". "كانت بقمة السعادة مع زوجها لم يحدث بينهما اي خلاف"

هذا ما قالته الام الثاكل الحاجة قمر أحمد والدة المغدورة ايمان أحمد من عكا والتي لم تستوعب بعد ان ابنتها رحلت عن الدنيا ولن تعد معها , حيث بكت بحرقة لفقدانها ابنتها مطالبة باعدام من فعل ذلك بابنتها ايمان واصفة اياها بالملاك .واضافت " لا نعتدي على احد ولا اعداء لنا , الحكومة في سبات عميق والنساء تقتلن وجرائم القتل مستمرة , وكل تلك المظاهرات لا تفيد بشيء ".وتابعت :" وكلت امري لله , واتمنى فقط ان امسك من فعل ذلك , واساله :" لماذا قتلتها لماذا ؟ والله حرام ".وانهت :" ابنتي كانت تعيش حياة رائعة مع زوجها فكان طيبا معها لابعد الحدود ".